Si chiama No porta a porta. È un gruppo WhatsApp a cui appartengono 44 persone, soprattutto amministratori di condomini e residenti infuriati. Nel lungo elenco troviamo anche alcuni esponenti del centrodestra come i consiglieri Ubaldo Lonardi e Alain Luciani. È qui, in questa chat caratterizzata da centinaia di messaggi e decine di foto, che ribolle tutta la rabbia di quelle famiglie contrarie al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti all'Arcella. Il passaggio dalla differenziata tradizionale (quella con le isole ecologiche in strada) al nuovo sistema porta a porta (dove i bidoni vengono sistemati nelle aree private di palazzine e abitazioni) è cominciato lo scorso novembre. Le polemiche dei primi giorni ora si fanno sempre più pressanti, sfociando inevitabilmente nel calderone dello scontro politico. «Era tutto scritto nel nostro programma elettorale - replica l'assessore comunale Chiara Gallani -. I padovani sapevano che era nostra intenzione potenziare il più possibile questo sistema. Ma nonostante i nostri avvisi siano partiti già molti mesi fa, molti hanno aspettato l'ultimo momento per organizzarsi. C'è chi, avvisato ad aprile, ha iniziato a organizzarsi soltanto a ottobre».

Pipia alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA