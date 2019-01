Si cerca un centro della Chiesa L'appello ai sindaci dei 5Stelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La Chiesa o un Comune Cinquestelle. Tornare indietro, dopo l'impegno assunto dal premier Giuseppe Conte con Bruxelles, non si può più. Anche se il ministro Matteo Salvini alza la voce, diffonde tutte le cifre degli obblighi disattesi in materia di accoglienza dai paesi dell'Unione e chiede un chiarimento al presidente del Consiglio. Del resto per Malta è stata una vittoria su tutta la linea, visto che la lunga trattativa con l'Ue ha consentito al primo ministro Joseph Muscat di ottenere da Bruxelles l'impegno al ricollocamento...