Si aprirà il prossimo 19 maggio nell'ex chiesa di San Michele la mostra La Cappella degli Scrovegni: un'affascinante risorsa: l'iniziativa avrà come guide gli studenti del liceo Celio Roccati e porterà a Rovigo la ricostruzione in scala 1:4 dell'opera più celebre di Giotto, che è stata riprodotta dalla casa editrice Itaca con gli affreschi in alta definizione. L'appuntamento rodigino sarà l'ultimo dei 14 nel programma della rassegna, che nelle sue prime cinque sedi aveva già registrato un record di 40mila visitatori. La mostra è a...