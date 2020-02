Il coronavirus arriva a Mestre. L'ultimo caso accertato nel pomeriggio, è quello di un 80enne della Gazzera. L'uomo, infatti, era risultato positivo al test ma inizialmente era stato considerato asintomatico. Le sue condizioni, infatti, sembravano buone ma verso le 17, probabilmente a causa di un peggioramento, si è deciso per il ricovero al reparto Malattie infettive all'Angelo. L'uomo, come ha ricostruito il personale dell'ospedale, frequentava abitualmente bar e sale slot a gestione cinese. Quindi, nessuna correlazione con gli episodi precedenti: né quelli veneziani, né tantomeno quelli in Riviera del Brenta. Salgono a otto, quindi, i casi di Covid-19 nell'area dell'Ulss 3 (sette i veneziani). Ieri mattina è emerso un altro anziano contagiato: un 83enne del centro storico, proprio come i primi scoperti domenica, di 89 e 85 anni, che era già ricoverato al civile. Per quanto riguarda la situazione in Riviera del Brenta, invece, il bilancio resta invariato. Gli infetti restano sempre 4: il primo, il 67enne di Oriago, passato per gli ospedali di Mirano e Dolo e attualmente ricoverato a Padova in Rianimazione. Gli altri, invece, fanno parte del personale ospedaliero di Dolo: una dottoressa di Mira, un'addetta alle pulizie di Campolongo Maggiore e un infermiere di Vigodarzere (Padova). Per loro, niente ricovero ma isolamento a casa.

