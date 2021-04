Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN MICHELE Sì alle riaperture dei locali lungo la costa, memori delle norme sanitarie applicate l'anno passato e con un occhio di riguardo per i 50mila addetti che lavorano sulle spiagge venete. «Valutiamo positivamente le possibili riaperture dei locali come bar e ristoranti, che in settimana sarà all'ordine del giorno dalla cabina di regia del tavolo tecnico scientifico che analizzerà l'andamento dell'epidemia - spiega Pasqualino...