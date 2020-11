LA SCELTA

TREVISO Tanti controlli, massima attenzione per evitare assembramenti soprattutto in piazze e centri storici,, ma nessun divieto. I sindaci trevigiani hanno scelto, per questo primo settimana di mini-lockdown modellato solo sulla fascia gialla, di non calcare troppo la mano. «Se togliamo il sabato e la domenica di follia della scorsa settimana, i nostri cittadini si stanno comportando bene - spiega Maria Scardellato, primo cittadino di Oderzo - quindi io non ho firmato ordinanze di chiusura, del resto Zaia non ce l'ha chiesto, ma ci sarà di sicuro qualche controllo in più».

L'ESAME

E questa è la linea un po' di tutti. Ma con un'avvertenza: quanto accadrà tra oggi e domani è solo un banco di prova. A Treviso, per esempio, il sindaco Mario Conte è già stato molto chiaro: se ci saranno problemi di assembramenti già da lunedì arriveranno i provvedimenti per chiudere posti di ritrovo classici come, Piazza dei Signori, Calmaggiore e, se serve, Restera e mura. «Al di là delle ordinanze e dei divieti - spiega il sindaco - adesso è arrivato il momento che ogni cittadino si dimostri responsabile. Non dico di non fare le passeggiate. Ma andate a farle nei posti meno frequentati. Io, per esempio, domenica me ne starò nelle campagne di Santa Bona. Non ci sono solo la Restera o la Treviso Ostiglia. Vediamo di scoprire anche angoli poco conosciuti del nostro comune, se proprio bisogna uscire. Ma ricordo a tutti qual è il nostro obiettivo: fermare il contagio. Evitare che la gente si ammali. Teniamo duro adesso per, magare, avere meno limitazioni a Natale».

I CONTROLLI

Detto questo, l'attenzione sarà comunque massima: «Potenzieremo la presenza di agenti della polizia locale e della Protezione Civile - assicura Conte - i volontari presidieranno i luoghi più frequentati invitando la gente a non assembrarsi». E se il gentile invito non basterà, entrerà in azione la polizia locale con le multe: 400 euro per chi non rispetta le misure anti-assembramento, quindi non rispetta la distanza di sicurezza, o non utilizza in modo corretto la mascherina. E controlli ci saranno anche a Castelfranco, dove il sindaco Stefano Marcon ha deciso di prendersi questo fine settimana di tempo per capire se esiste veramente la necessità di chiudere parti della città: «Al momento non ne vedo la necessità - osserva - a Castelfranco non c'è una movida sfrenata. E poi la chiusura dei bar alle 18, i negozi che domenica non potranno restare aperti, sono già forti deterrenti. Se invece dovessero servire dei provvedimenti più duri, siamo pronti a prenderli. Assieme agli altri comuni terreno sotto osservazione anche il sentiero degli Ezzelini, in genere molto frequentato».

FIDUCIA

Serafico il sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto, anche lui per nulla intenzionato a firmare ordinanze limitative: «Le disposizioni della Regione sono già sufficienti - dice - qui da noi non ne servono altre. Del resto già c'è il coprifuoco alle 22, i bar e i locali chiudono presto e i cittadini hanno capito cosa fare. Non c'è bisogno di provvedimenti. Comunque anche noi manderemo la polizia locale a controllare che, tra sabato (oggi ndr) e domenica, non si verifichino situazioni di pericolo o di assembramento. Ma sono sicuro che andrà tutto bene». E altrettanta sicurezza la ostenta anche l'opitergina Scardellato, più preoccupata di come salvare il mercato che della movida: «Non firmerò alcun provvedimento - assicura - già oggi (ieri ndr) in giro c'era pochissima gente. Non penso che nel fine settimana la situazione peggiori: le limitazioni introdotte dall'ordinanza regionale sono già più che sufficienti. E poi dopo le 22 c'è il coprifuoco e quindi in giro non ci potrà essere veramente nessuno. Faremo ovviamente i controlli, staremo attenti ma non penso proprio che ci sia la necessità di intervenire in altro modo». Anche nei comuni più piccoli non ci saranno misure particolari. I primi cittadini però sono uniti nell'invitare laa cittadinanza a muoversi il meno possibile, a evitare luoghi affollati e, soprattutto, a rispettare sempre tre elementari regolette: mascherina indossata regolarmente, distanza di almeno un metro tra le persone, igenizzazione frequente delle mani. Già questo basterebbe

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA