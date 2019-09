CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Si allarga l'inchiesta sulle autocertificazioni fasulle per i vaccini. Sul tavolo della Procura di Belluno sono arrivati altri sessanta casi, facendo lievitare il numero a un totale di cento famiglie sotto la lente d'ingrandimento della magistratura. Secondo l'ipotesi investigativa si tratterebbe di genitori che hanno falsamente attestato come i figli si fossero sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie. La Procura di Belluno era stata la prima in Italia a muoversi sul fronte delle autocertificazioni: «In ballo non c'è solo la salute dei...