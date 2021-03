Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha annunciato la predisposizione di un protocollo per le vaccinazioni aziendali. Una nuova modalità per inserire fin da subito anche imprese e lavoratori all'interno delle liste vaccinali. Una notizia a cui plaude Confartigianato Belluno. «Da tempo chiedevamo attenzione sul tema dei vaccini, con la proposta di non lasciare proprio per ultime le categorie produttive - commenta la presidente Claudia Scarzanella -. Il protocollo che la Regione sta preparando va in questa direzione. Con la consapevolezza che la ripartenza economica passa dalla possibilità di lavorare e continuare le attività. Noi abbiamo sempre risposto con senso di responsabilità all'emergenza Covid. Prima rispettando le chiusure, poi adeguando spazi e luoghi di lavoro alle misure anti-contagio. In molti casi questo ha provocato difficoltà logistiche e spese notevoli, ma la volontà di lavorare e di dare servizi alle comunità di montagna hanno dato lo slancio per andare avanti. La prospettiva di poter vaccinare ora dipendenti e collaboratori senza dover attendere mesi e mesi apre uno spiraglio grandissimo nelle difficoltà create da questa pandemia». Il protocollo dovrebbe essere presentato martedì. Le vaccinazioni aziendali saranno su base volontaria: le imprese dovranno sostenere il costo della vaccinazione mentre il costo delle dosi vaccinali sarà a carico della sanità regionale. «Il senso di responsabilità dei nostri artigiani non mancherà - conclude Scarzanella -. Faremo la nostra parte nella lotta al virus e anche nella ricostruzione del tessuto economico e dello sviluppo».

