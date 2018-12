Sì al Porto per i lavori sul Canale dei Petroli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTUALITÀMESTRE Dopo i rinvii e le richieste di approfondimenti delle scorse settimane la Commissione di Salvaguardia, anche se non all'unanimità, ieri ha dato l'ok al progetto di Protezione del Canale Malamocco-Marghera per evitare che i fanghi della laguna continuino a scivolare nel letto del canale principale di accesso al porto provocandone l'innalzamento del fondale e bloccando l'accesso alle navi più grandi.Con un mese di ritardo, dunque, ora l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Settentrionale (Adspmas), non appena le...