Si accascia a terra durante l'ora di ginnastica: è in condizioni gravissime il ragazzino di 14 anni che ieri mattina ha avuto un arresto cardiaco nella palestra dell'istituto Euganeo di Este. Le manovre salvavita, fatte sotto gli occhi sgomenti dei compagni, prima dal suo professore e poi dai medici del Suem, sono durate più di un'ora. Poi il ragazzino è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Padova, dove è tuttora ricoverato in Cardiochirurgia in prognosi riservata. Il dramma si è consumato poco dopo le 10 in via Borgofuro: il...