L'ATTESA

MESTRE C'è chi la riapertura del sabato dei grandi store monomarca l'ha scoperta per puro caso ne ha approfittato per fare shopping, complice anche l'effetto Black Friday e chi invece, per essere sicuro di non fare un giro a vuoto, prima di arrivare si è preso la briga di telefonare per accertarsi che fosse aperto. E fuori dagli ingressi chi ieri pomeriggio si è presentato davanti ai vari Mediaworld, Obi, Leroy Merlin per fare acquisti ha dovuto sopportare lunghe code prima di entrare, file indiane composte anche da 30, 40 persone che hanno avuto l'effetto di indurre i meno pazienti a rinunciare all'attesa al freddo e a rimandare gli acquisti. «Ero già passato questa mattina e c'era già un po' di coda per entrare - sbotta un ragazzo davanti al grande capannone arancio di Obi ma ora è ancora peggio perciò ci rinuncio. Vorrà dire che il lavandino per il bagno lo acquisterò un altro giorno». «Io di solito non vengo mai in posti così grandi però mi serviva una punta per un attrezzo, ma non immaginavo di trovare una coda simile», si lamenta un signore abbandonando la coda. «Questa riapertura mi ha fatto comodo ed è stato giusto così dice un pensionato in coda - ma mi rendo anche conto che chi lavora in questi grandi negozi il week end preferirebbe restarsene a casa». «Sono venuto a Mestre apposta perché a Castelfranco questo negozio il sabato è ancora chiuso - spiega un ragazzo ed io durante la settimana lavoro fino alla sera e non posso fare acquisti». «Questa riapertura serve ameno a darci una parvenza di normalità in un periodo così difficile che dura da troppo tempo commenta un cliente di Mogliano e allora la gente cerca di non farsi prendere troppo dallo sconforto e il sabato viene in posti come questo anche solo per fare due passi e per ricercare un minimo di socialità». «Mi aspettavo che avrebbero riaperto sabato prossimo e credo che sarebbe stato meglio così osserva una signora in coda col marito per acquistare un lampadario e mentre noi siamo tutti qui disciplinati e in fila, in centro a Mestre c'è la ressa ovunque e nessuno controlla». Code, lunghe attese al freddo e riflessioni ad alta voce anche per chi ieri pomeriggio ha approfittato della riapertura per fare shopping da Mediaworld. «Mi aspettavo la coda e penso che non avrebbero mai dovuto chiudere i grandi negozi mentre i supermercati sono sempre rimasti aperti dice un uomo e non voglio certo fare il negazionista ma non sono mai stato d'accordo con tutta questa narrazione allarmistica sulla seconda ondata di pandemia e questi sono i risultati».

Paolo Guidone

