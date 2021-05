Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Chiede coerenza e campagne sensibilizzazione il segretario dem.Le prenotazioni vaccinali non decollano, chi come medici ed operatori sanitari combatte veramente il Covid deve essere ancora pagato e Fedriga continua a oscillare tra subito coprifuoco alle 23' e non mi straccio le vesti'. Serve coerenza, messaggi chiari, campagne di sensibilizzazione, evitare contraddizioni che confondono i cittadini. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg...