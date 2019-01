Sgravi divisi tra le imprese che assumono beneficiari dello stesso nucleo familiare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Lo sgravio per le imprese che assumono i percettori del Reddito potrebbe venire diviso tra più datori di lavoro. È una delle ultimissime modifiche alla quale lavora il governo e che potrebbe essere inserita nel testo che tra oggi e domani sarà esaminato dal consiglio dei ministri. Si tratterebbe di una necessità emersa dalla considerazione che il sussidio viene riconosciuto ai nuclei familiari in condizione di povertà e non alle singole persone. Cosa accade, allora, se due aziende diverse assumono, per esempio, un marito e...