Sgarbi show al castello di Gemona

I gemonesi riconquistano, per la prima volta dopo 43 anni dal terremoto, un pezzo del loro castello. Ma a Gemona, ieri, a fare notizia è lo show di Vittorio Sgarbi, ospite d'eccezione all'inaugurazione della mostra su Leonardo allestita alle ex carceri, riaperte per l'occasione. Sotto gli strali del critico d'arte è finita la Soprintendenza. Sgarbi è scattato all'attacco, con parole anche dure, per la mancata esposizione dei lacunari (del soffitto a cassettoni che in origine era nella chiesa di San Giovanni in Brolo, non ricostruita) di Pomponio Amalteo, oggi custoditi in un caveau e ha annunciato un'interrogazione in Parlamento sul caso delle opere d'arte lasciate in un deposito. «La chiesa di San Giovanni è stata demolita e non è stata ricostruita. Sono rimaste le tavole -rammenta il sindaco Roberto Revelant -. Anche Sgarbi, in un sopralluogo, ha compreso le criticità e l'inopportunità di ricostruire la chiesa in quel sito. I pannelli di Pomponio Amalteo adesso sono custoditi in un caveau nel museo civico gemonese. Con la Soprintendenza stiamo facendo un ragionamento per l'esposizione completa delle tavole: l'unica volta che si è vista per intero l'opera di Pomponio Amalteo è stata a Villa Manin».

De Mori a pagina IV

