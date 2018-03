Sfratto vicino «E il Judo è ancora senza una risposta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINE DELLA CORSATREVISO L'insegna Judo Treviso, che da sempre campeggia in viale Montegrappa all'ingresso del civico 22, a due passi da Porta Santi Quaranta, presto sarà un ricordo. Il 30 giugno lo sfratto sarà realtà e la società, sorta nel 1959 e presieduta da Vincenzo De Carlo, figlio d'arte (il padre Bernardino è stato il fondatore), a oggi non ha una palestra alternativa dove svolgere l'attività. La società Judo Treviso, che rappresenta un vanto per la città, insignita della Stella d'oro al merito sportivo da parte del Coni...