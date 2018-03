CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sfratto e licenziamenti in vista per Coin Excelsior a Venezia. Una decina di giorni fa gli ufficiali giudiziari hanno notificato l'atto per il rilascio dei locali entro il 12 aprile, secondo la volontà della società Drizzly, proprietaria del palazzo sul ponte de l'Olio a Cannaregio. Come conseguenza, la Coin srl ha aperto la procedura di licenziamento per 30 dipendenti, con i lavoratori che lunedì occuperanno per un paio d'ore il grande magazzino, in segno di protesta. Questi ultimi sviluppi sono la conseguenza del mancato accordo tra la...