SFORZO LOGISTICO

MESTRE Nel centro di raccolta allestito in via Molmenti, i 50 volontari schierati dalla Protezione Civile avevano predisposto tutto il necessario per accogliere non meno di 40 persone, montando anche tre tendoni sul cortile esterno del patronato di San Giuseppe. Uno sforzo logistico notevole ma rivelatosi inutile dal momento che ieri mattina, durante il disinnesco della bomba, gli sfollati provenienti dal quartiere Aretusa, assistiti dai volontari della Croce Verde e della stessa Protezione Civile, erano solo sette, una coppia di pensionati, una signora ultraottantenne con badante al seguito e tre residenti più giovani, gli unici che alle sei del mattino si sono fatti trovare pronti sull'uscio di casa quando la Polizia Locale ha iniziato a suonare i campanelli dei circa 60 civici da sgombrare perché situati entro il raggio di 500 metri scarsi dal luogo del disinnesco dell'ordigno bellico, poi rimosso dall'area del campus universitario di Ca' Foscari.

Evidentemente memori del precedente bomba day dello scorso febbraio, quasi tutti i potenziali ospiti della sala grande del patronato di San Giuseppe si sono infatti organizzati diversamente, optando per l'ospitalità di parenti e di amici, o più probabilmente hanno preferito rimanere chiusi in casa senza nemmeno rispondere al citofono. Per rispettare i protocolli di sicurezza sanitaria, all'ingresso del patronato ai sette assistiti è stata misurata la temperatura corporea ed eseguita la sanificazione delle mani. Tra questi, c'erano due pazienti ultraottantenni in sedia a rotelle, che sono stati accompagnati al centro di raccolta dai volontari della Croce Verde di Mestre che, a emergenza conclusa, li hanno subito riportati a casa. «Speravo che ci fosse più gente per parlare e per passare il tempo» si è lamentato uno dei due, mentre durante le 4 ore di permanenza all'interno del patronato di San Giuseppe, sono state servite bevande calde e brioches, un momento di convivialità che ha riportato alla memoria dei più anziani tempi lontani, quando in tutte le maggiori città del Veneto la popolazione civile era costretta a convivere con il cupo rumore dei bombardamenti aerei.

RICORDI LONTANI

«Ho pregato perché oggi non succeda niente - ha ricordato Maria, residente nel quartiere Aretusa ma originaria di Vicenza perché se ci fosse un'esplosione ne andrebbe dell'incolumità degli artificieri e questo mi riporterebbe indietro nel tempo, durante gli anni terribili della guerra». Un ricordo condiviso anche da Aldo, originario del Cavallino. «Dalle nostre case vicine alla laguna di Venezia vedevamo arrivare gli aerei che bombardavano incessantemente Porto Marghera, un'immagine difficile da dimenticare». Durante le ore trascorse nel patronato della parrocchia di San Giuseppe, i pochi assistiti e i molti assistenti hanno ricevuto la visita del vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello e del parroco, Don Natalino Bonazza. «C'era un clima mosto disteso - ha sottolineato Don Natalino a emergenza conclusa e penso che trattandosi di un evento così delicato sia stato organizzato bene, soprattutto considerando la salute precaria di alcuni tra gli anziani presenti che per fortuna non hanno patito più di tanto. Rispetto alla precedente esperienza al palasport Taliercio si è rivelata giusta la scelta di portare le persone in un luogo più piccolo e più raccolto come il nostro patronato e questo ha reso tutto più semplice da gestire perché in questo modo gli anziani si sono sentiti a casa loro».

Paolo Guidone

