Sfogo di Marinese: «Navi e Zes E' ora di dire basta al Governo»

L'ATTACCOMESTRE «Il 2 giugno, con lo scontro tra la nave Msc Opera e il battello fluviale River Countess abbiamo rischiato una tragedia indescrivibile. E il Governo, invece di trovare subito un soluzione, litiga». Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia - Area Metropolitana di Venezia e Rovigo ieri davanti agli imprenditori riuniti al Vega per l'assemblea privata dell'associazione ha attaccato il Governo gialloverde con un discorso che non ha lasciato spiragli ad accomodamenti bonari: «È ora di dire basta, e lo dico io per...