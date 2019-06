CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sfida tra candidati, faccia a faccia in redazione. Monica Gambardella ed Edoardo Gaffeo, candidati rispettivamente per il centrodestra e il centrosinistra alla carica di primo cittadino di Rovigo, ieri sono stati ospiti de Il Gazzettino per illustrare i punti salienti del programma con cui il 9 giugno si proporranno agli elettori in occasione del ballottaggio. Sulla questione politica, la Gambardella esclude qualsiasi apparentamento con Ezio Conchi, anche successivo al ballottaggio, così come il rivale definisce impossibile ogni ipotesi di...