SFIDA DI 4 GIOVANI

VENEZIA Al principio l'idea era di dare una mano a Venezia (alla città, ai suoi abitanti, ai ristoratori, al commercio) in un momento di emergenza, adesso però ci hanno preso gusto e non vogliono fermarsi: Tommaso Ramadoro, Guglielmo Zanini, Stefano Majocco e Giovanni Torcellan, quattro giovani veneziani che hanno girato il mondo e ora hanno deciso di fare impresa, per e nella loro città, logisticamente così complessa. L'obiettivo è quello di un business rispettoso dove i valori fondamentali siano qualità e sostenibilità dice Giovanni, 28 anni, uno di fondatori: «Mi spiego meglio. Puntiamo a costruire una squadra di clienti di un certo tipo, attività rispettose, serie, gente che fa cibo buono, che vende cose buone, imprenditori che abbiano la nostra stessa filosofia di rispetto della città e dell'ambiente. Una specie di marchio di garanzia per cui chi si affida a noi sappia che lavoriamo con un certo tipo di commercio». E se all'inizio Cocai Express (e nome più veneziano non ci poteva essere) portava semplicemente a casa i pasti, nella fase 2 vuole andare oltre e garantire un servizio che Venezia non ha mai avuto e con uno stile veneziano, rispettando la città, i suoi valori, la tradizione, insomma con una visione iperlocal, lontana da quella dei grandi gruppi che, pure, cominciano a muoversi sull'onda della moda Delivery. Anche perché gli stessi ristoratori per un bel po' non abbandoneranno del tutto questa modalità, anzi, non fosse altro che per arrotondare entrate forzatamente ridimensionate dalla riduzione dei coperti e dai timori delle persone, mentre gli stessi clienti potrebbero essersi abituati al piacere e al piccolo lusso di ricevere a casa piatti gourmet, pesce, frutta e verdura, qualche buona bottiglia.

NUOVA PROSPETTIVA

«Fin dall'inizio spiega Torcellan l'idea non è mai stata quella di un'avventura destinata a durare qualche settimana ma di un'impresa da perpetuare anche dopo la fine della crisi Covid-19 e da consolidare. Siamo partiti grazie alla fiducia accordataci da Casa Cappellari e dall'Antico Forno, due attività di ristorazione, entrambe in ruga Rialto, che ci hanno voluto dare fiducia, si sono fidati di noi. Poi siamo stati subito sommersi dalle richieste e a molti abbiamo dovuto dire di no, anche se rapidamente siamo arrivati ad avere una trentina di ragazzi, tutti impegnati gratuitamente in questo progetto». Cocai Express opera tramite l'omomima pagina Facebook dove sono elencati i ristoranti e le attività e si possono fare le ordinazioni ma è in arrivo anche la App dalla quale si potranno visionare i menu e i prodotti disponibili. Dopo l'alluvione e il coronavirus, due botte pesanti nel giro di pochi mesi l'una dall'altra, la città si è trovata isolata e dovrà ripensare la propria identità, si spera ripartendo dai cittadini. Torcellan ha lavorato per anni nella ristorazione come responsabile di attività legate al food & drink, Guglielmo è un ex professionista di rugby, Tommaso laureato in matematica, Stefano viene da Amazon. Sono già quasi diecimila le consegne effettuate, l'idea è circolata in fretta ed è piaciuta a molti, e i Cocai hanno subito trovato anche un paio di sponsor: DirectaPlus di Como ha offerto magliette termoregolanti e mascherine, mentre lo studio di Retail Design dell'architetto veneziano Paolo Lucchetta ha fornito la consulenza per il brand.

C.D.M.

