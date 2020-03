Meglio tardi che mai. Il provvedimento - adottato dalla Lega Nazionale Calcio Serie A - di rinviare (al 13 maggio) tutte le gare in calendario nel settimo turno previste a porte chiuse, tra cui Udinese-Fiorentina, è stato dettato dalla logica, dal buon senso. La decisione di ieri rappresenta anche un successo del Governatore del Fvg Massimiliano Fedriga, che non si è mai arreso all'idea di far giocare alcune gare a porte chiuse, nemmeno quando giovedì alle 21 la Lega ha comunicato ufficialmente che il programma del 7° turno, stabilito qualche giorno prima, veniva confermato, con cinque gare a porte chiuse.

Accanto a Fedriga si è mossa l'Udinese: il lavoro sinergico è stato quindi molto importante, probabilmente come quello dei dirigenti della Juventus che in settimana avevano auspicato che la sfida con l'Inter fosse rinviata a lunedì 2 a porte aperte e che non avevano accettato a cuor leggero che il big match si giocasse in un ambiente surreale. La notizia è stata accolta con comprensibile entusiasmo negli ambienti friulani, in primis dalla società bianconera, ma anche dalla tifoseria, dopo che l'Associazione Udinese Club venerdì mattina aveva emesso un comunicato manifestando la propria delusione per la decisione, a suo dire impopolare e ingiusta, di far disputare la sfida con la Fiorentina a porte chiuse.

