LA STORIA

MESTRE Settant'anni riconvertiti in un istante. La Ppp Prodotti Poliplastici, classe 1950, storica azienda specializzata nella lavorazione di materie plastiche per l'arredamento di negozi, al tempo del Covid ha iniziato a produrre anche schermi e barriere che proteggono dal virus. L'allora Società prodotti in plexiglass & plastici srl nasce dalla mente di Giorgio Manzelli, che nella Venezia del dopoguerra, in corte dell'Albero, vicino a La Fenice, allestisce un laboratorio artigianale per una delle prime lavorazioni venete di lastre acriliche. Ben presto, però, l'incremento degli ordinativi induce il fondatore a trasferirsi a Mestre, prima in via Giustizia e poi in via Ca' Marcello, nell'edificio dei sindacati. Alla fine degli anni 60, dopo un altro aumento del carico di lavoro che richiede più spazio e l'introduzione delle pesantissime presse a iniezione (fino a 600 tonnellate) che necessitano una struttura più solida, l'azienda inizia a traslocare in via Torino. «C'era il pastore con le pecore, la transumanza - ricorda la figlia e attuale titolare Michela Manzelli - e prendevamo il sole sul campo, con il bosco davanti e le papere intorno, mentre la nostra ditta cresceva... era bellissimo».

La fabbrica, opera degli architetti Cappai e Mainardis (Centro culturale Candiani), ricorda una grande nave in rotta verso la laguna, e viene inaugurata nel 1972. Per i successivi vent'anni Ppp si sviluppa a livello nazionale e internazionale (Europa, Africa, Medio Oriente, India, Americhe), introducendo la vetrinistica e produzioni di tipo industriale per compagnie di navigazione, ferrovie, enti pubblici e privati. Nel 2001, «all'apice del fatturato», papà Giorgio viene a mancare. Tocca a Michela. «Avevo studiato giurisprudenza - racconta - ma si vede che la mia strada non era quella della Procura, così ho preso in mano le redinI dell'azienda, che altrimenti avrebbe cessato di esistere, come il lavoro del personale dell'epoca».

IL NUOVO CORSO

La nuova titolare si dimostra subito intraprendente, investendo su nuovi macchinari e soprattutto sulla ristrutturazione dell'immobile. Ma non sono tutte rose e fiori. «Con la globalizzazione, l'11 settembre e la grande recessione del 2008 - spiega - i negozi di prossimità iniziano a sparire, fagocitati dai centri commerciali, e comincia la concorrenza cinese, con la quale non è possibile competere. Io ho sempre cercato di tenere i lavoratori che aveva papà - chiarisce - ma purtroppo con l'avvento della crisi ho dovuto fare dei tagli, lasciando a casa qualcuno. Oggi ho 12 dipendenti specializzati - prosegue - grazie a loro stiamo riprendendo quota, anche perché progettiamo articoli particolari, opere di fino, rifornendo gallerie d'arte, realtà come Pinault a Venezia e Candiani a Mestre, oltre a minuterie per la strumentazione sanitaria».

Poi arriva il Covid, e quella che sembra una sciagura nel bel mezzo di un tentativo di ripresa, si rivela in qualche modo un'occasione per fare la propria parte nel contesto pandemico. «Non abbiamo mai chiuso - precisa - solo i comparti arredamento e controsoffitti si sono fermati, obbligando alcuni dipendenti alla cassa integrazione, ma i vecchi clienti ci sono ancora, quindi ripartiremo presto a pieno regime. Adesso stiamo facendo un ottimo fatturato con i divisori in plexiglass per il distanziamento - rivela - anche le Poste ci avevano contattato, ma volevano tutto dal venerdì per il lunedì, e non è stato possibile. Però riforniamo negozi, industrie, uffici, farmacie, sindacati, polizia - conclude - e abbiamo ancora tantissimi ordini».

Insomma oltre agli storici controsoffitti di fama mondiale, al tempo del settantesimo compleanno e della ripartenza aziendale, la vocazione creativa di papà Giorgio e lo spirito flessibile e innovativo di Michela e dei suoi collaboratori contribuiscono fattivamente alla lotta contro il coronavirus.

Luca Bagnoli

