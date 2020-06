Gli effetti del lockdown sul settore manifatturiero legato alla moda rischiano di distruggere questo comparto, che in provincia di Venezia è sempre stato un'eccellenza, con alcune peculiarità rinomate a livello mondiale come il distretto calzaturiero della Riviera del Brenta. C'è preoccupazione per il presente ma soprattutto per il futuro del settore, nelle parole di Gianluca Fascina, imprenditore artigiano della Riviera del Brenta e presidente della Federazione Moda della Confartigianato Metropolitana Venezia. Il comparto infatti sta soffrendo molto dice il presidente della Confartigianato Metropolitana di Venezia Salvatore Mazzocca e il rischio è che questa crisi si trasformi non solo in chiusure definitive, ma in una pesante perdita di competenze e professionalità riconosciute a livello internazionale che ci invidiano tutto il mondo: la qualità e lo stile del made in Italy.

In provincia il settore moda conta 748 aziende, tra le quali 568 sono artigiane e danno lavoro a ben 3.099 addetti. Per il segmento in questo periodo buio del lockdown c'è stato un crollo che va dal 50% al 60% nella produzione, ed ora tra mille difficoltà stiamo provando a resistere e rilanciare, ma lo scenario rimane pesante. Punti vendita chiusi per mesi e che ora non hanno la liquidità ne forse la possibilità di rinnovare gli assortimenti, export praticamente bloccato dalla chiusura dei mercati e delle frontiere, cerimonie ed eventi annullati che hanno pesantemente ridotto le vendite al dettaglio e le produzioni sartoriali su misura, sono infatti solo alcuni degli ingredienti di questo micidiale cocktail che ha avvelenato e rischia di falcidiare il settore. A questi problemi legati al mercato esterno dell'azienda prosegue Fascina si legano i problemi interni di liquidità, comuni a tutte le nostre imprese artigiane: ci sono enormi difficoltà ad incassare per le forniture già consegnate nei primi mesi dell'anno, c'è l'aumento dei tempi di pagamento per quello che si sta producendo e un crescendo degli insoluti. In questo mercato ancora minato dagli effetti del Covid, le imprese di produzione, in particolare quelle artigiane che operano in subfornitura, sono oggetto di fortissime pressioni e richieste di sconti pesanti da parte dei pochi committenti, che vista la situazione hanno gioco facile ad imporre i loro prezzi. Quello che potevamo fare l'abbiamo messo in atto conclude Fascina ma le commesse rimangono poche e, in prospettiva, finché non ci sarà nuova liquidità per le aziende e soprattutto nelle tasche dei consumatori, la catena produttiva farà molta fatica a riprendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA