PORTO

VENEZIA I provvedimenti sull'economia del mare post coronavirus sono oggetto di dibattito. Da un lato Federlogistica-Conftrasporto, la Confederazione dei trasporti che fa capo a Confcommercio, lamenta l'assenza nel documento elaborato dal Dipartimento della presidenza del Consiglio di provvedimenti che riguardino la portualità. Dall'altro, Pino Musolino, presidente dell'Autorità portiale veneziana, assicura che si sta lavorando e che nulla è dimenticato per quel che riguarda la portualità.

Il presidente di Federlogistica Luigi Merlo afferma: «Leggendo quello studio che ha come obiettivo rafforzare il ruolo del Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, appare sconcertante come una realtà così importante abbia predisposto uno studio senza prendere in considerazione porti, logistica e settore marittimo. Nelle 150 pagine del documento c'è un'articolata analisi, con tanto di proposte normative che riguardano il settore autostradale e quello aeroportuale, ma non una sola riga è stata dedicata alla crisi del settore marittimo (basti pensare a quelli crocieristico e dei collegamenti con le isole), al tema delle concessioni portuali che hanno per lo meno la stessa dignità di quelle autostradali. Anche sulla semplificazione amministrativa si formulano molte proposte a favore dei Comuni, ma non si cita in alcun modo le Autorità di sistema portuale».

A gettare acqua sul fuoco è Musolino: «Se quello fosse il documento finale, avrebbe ragione l'associazione. Ma così non è, perché il documento a cui fa riferimento è di qualche settimana fa». Musolino infatti garantisce che Assoporti (di cui è membro e responsabile per relazioni internazionali) sta lavorando sul tema: «La portualità sta lavorando a parte, nulla è fermo e siamo in fase di elaborazione nei vari gruppi di lavoro. Con il Governo stiamo operando per supportare il capitolo porti e logistica, che è in corso. Si stanno affrontando temi legati alla natura economica e alla sburocratizzazione. Ma non so in quale documento entrerà, se in decreti o emendamenti di aprile o maggio, perché quella è una scelta che spetta al Governo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA