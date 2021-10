Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Settemila tamponi prenotabili nelle farmacie sono già esauriti. Altri mille posti a pagamento e su prenotazione sono a disposizione in 12 sedi dell'Ulss6 che però a ieri aveva registrato solo 180 prenotazioni. Altri 4.500 sono quelli potenziali da ieri ai due pronto soccorso, Giustinianeo e S. Antonio e agli Infettivi dell'Azienda ospedaliera. Questo è il massimo della disponibilità per far fronte alla richiesta dell'obbligo di green pass...