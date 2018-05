Settecento voli al giorno, il freddo? Lo vincono così...

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DIFENDIAMOLALIMANA Funziona come un navigatore satellitare. Riesce a tenere una temperatura costante a casa anche in pieno inverno. E ha un'organizzazione del lavoro perfetta, invidiabile da qualsiasi responsabile risorse umane della miglior azienda del pianeta. Non è un sistema computerizzato: è meglio. Molto meglio. È l'animale più incredibile che esista in natura. Due sillabe, tre lettere: ape. Vale a dire quell'insettino che «se scomparisse dalla faccia della terra, all'uomo non resterebbero che quattro anni di vita». Lo diceva...