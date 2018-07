Settecento metri di nuove condotte dell'acquedotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nuova rete idrica in via Goito a Rovigo. È partito ieri il cantiere per rinnovare le condotte dell'acquedotto, in località di Cà Bianca. Il cantiere di Acquevenete rientra nel programma di sostituzione delle condotte vetuste e soggette a periodiche rotture, per garantire agli utenti un servizio migliore e ridurre nettamente le perdite idriche. Le condotte di nuova realizzazione avranno una lunghezza complessiva di 700 metri e saranno realizzate in materiali plastici idonei a garantire la sicurezza e la lunga durata delle nuove opere. Il...