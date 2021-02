Sette alunni e un'insegnante di una classe della scuola elementare Fratelli Bandiera di Malcontenta: è questo il primo cluster di variante inglese nel Veneziano, dove fino a ieri pomeriggio erano stati trovati dei singoli casi ma non si era mai verificato un focolaio della variante B.1.1.7 che presenta una differenza nella trasmissibilità del contagio rispetto alla normale infezione da coronavirus. Questo mentre è caccia aperta anche alle altre due varianti, quella brasiliana e quella sudafricana delle quali non c'è ancora traccia nel Veneziano.

A confermare il cluster all'Ulss Serenissima sono i risultati dell'indagine dell'istituto Zooprofilattico delle Venezie di Padova, a cui l'Azienda sanitaria ha affidato i tamponi risultati positivi tra quelli eseguiti la settimana scorsa sugli alunni.

Al momento nel territorio dell'Ulss 3 sono 6 i focolai di coronavirus nelle scuole: ci sono 61 classi con almeno un caso di positività, 68 gli alunni contagiati (che hanno portato in quarantena altri 623 colleghi di classe) e 11 dipendenti della scuola (docenti e personale Ata) che hanno costretto a casa altri 48 insegnanti. Il grado di scuola più colpita è quello dell'infanzia (19 casi), seguito da elementari e medie (15 classi positive a testa) e dalle superiori. Un solo caso alla scuola serale.

