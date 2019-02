Settanta richiedenti asilo hanno trovato lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ci sono anche le storie di chi ce la fa. E a Pordenone i fortunati sono circa 70. Sono i primi richiedenti asilo della cosiddetta ondata, cioè quelli arrivati in provincia almeno da quattro o cinque anni. Hanno completato l'iter per il riconoscimento della residenza e del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e ora non sono più parte del computo totale stilato mensilmente dalla Prefettura e in seconda battuta dalla Regione. Sono scomparsi non perché clandestini, bensì per il fatto di aver visto riconosciuto lo status al quale ambivano...