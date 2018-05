Settanta assunzioni non bastano per risolvere il nodo dell'emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIANO TAGLIPORDENONE Quelle settanta assunzioni a tempo determinato (la maggior parte delle quali per un anno) che l'As5 si appresta a fare per fare fronte al piano estivo non bastano per risolvere il nodo dell'emergenza. L'urgenza delle urgenze in questo momento è proprio quella di garantire i servizi nei reparti e nelle sale operatorie. Il piano che prevede il rientro degli appalti delle ambulanza dovrà dunque attendere.Sul fronte del piano ferie una bozza aziendale sarebbe quasi pronta. Entro fine mese dovrà essere discussa con le...