Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN CORSIAPORDENONE Sessantenni, non vaccinati, in gravi condizioni e con l'ossigeno perennemente attaccato. In molti casi in pericolo di vita, anche se i decessi non sono mai arrivati - fortunatamente - ai livelli del passato. Ecco l'identikit del paziente che oggi occupa i posti della Terapia intensiva. E c'è anche chi dopo avercela fatta, dopo aver superato il momento più critico e aver ottenuto il foglio di dimissioni con tanto di...