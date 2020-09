L'EPIDEMIA

TREVISO Un nuovo decesso legato al coronavirus. Martedì è mancata un'anziana di 97 anni, già colpita da altre patologie, ospite della casa di riposo Villa Tomasi di Spresiano. Si tratta della 346esima vittima registrata nella Marca negli ultimi 7 mesi, cioè dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, esplosa alla fine dello scorso febbraio. Il centro servizi per anziani di Spresiano è teatro di uno dei focolai di Covid-19. Gli ultimi test effettuati dall'Usl hanno evidenziato ancora 15 anziani positivi, più 7 operatori. Gli anziani sono isolati. E gli operatori si trovano in quarantena a casa. A livello generale, i contagi continuano a crescere.

I CONTAGI

Solo nella giornata di ieri sono state individuate 60 nuove positività in tutta la provincia. Non ci sono nuovi cluster. I contagi riguardano contatti di persone già colpite dal coronavirus, pazienti che si rivolgono all'ospedale dopo aver sviluppato dei sintomi simil influenzali e rientri dalle zone considerate a rischio. Sono complessivamente 824 i trevigiani attualmente impegnati a contrastare l'infezione da Covid-19. La maggior parte non sviluppa sintomi. Ma i ricoveri in ospedale stanno leggermente aumentando, anche se i numeri oggi non sono minimamente paragonabili a quelli del picco tra marzo e aprile.

I RICOVERI

Il livello di guardia dal punto di vista ospedaliero pare lontano. La speranza è che la rotta non si inverta. Al momento sono 33 le persone colpite dal coronavirus che hanno bisogno delle cure dell'ospedale. Fortunatamente le Terapie intensive restano ancora vuote. Ci sono invece 16 pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive di Treviso. Solo ieri ci sono stati quattro nuovi ingressi. E a questi si sommano i 17 pazienti ricoverati nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto. Una parte è stata trasferita dall'unità di Medicina dell'ospedale di Castelfranco, che resterà blindato per altri dieci giorni a causa di un focolaio di coronavirus. Qui sono state contagiate in tutto 19 persone: 1 medico su 12; 2 infermieri su 22; 10 operatori sociosanitari su 24; 6 pazienti su 74.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA