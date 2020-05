Settore turistico della montagna bellunese a rischio implosione: «Senza regole certe e sostegni importanti addio anche al treno di Mondiali e delle Olimpiadi. Servono sostegni economici non soltanto di facciata e servono regole certe sulle modalità di riapertura» questo il pensiero di Forza Italia provinciale. Sono queste le necessità per la «ripartenza del settore turistico bellunese, stritolato, più di altri, dall'emergenza Covid-19». Esordisce così il coordinatore provinciale di Forza Italia, Dario Scopel, che ha avuto modo in questi giorni di confrontarsi con alcuni operatori del settore in varie parti del territorio bellunese.«Siamo ad un bivio storico per il turismo della nostra montagna, incalza Scopel: sull'abbinata Mondiali 2021-Olimpiadi 2026 ci giochiamo gran parte del rinnovamento delle strutture e di immagine per i prossimi decenni dice il coordinatore-. L'ecatombe economica prodotta dall'emergenza sanitaria per il sistema turistico bellunese ha quindi una valenza che va ben di là delle richieste che giungono dagli operatori del settore in tutta Italia. Qui occorre agire subito e con misure decisamente forti; se perdiamo anche il treno dei prossimi due grandi appuntamenti sportivi mondiali della neve non ci saranno prove di appello», aggiunge il coordinatore degli azzurri. La questione non è solo economica. Se è infatti assodato che servirà un'ingente iniezione di risorse è altrettanto vero che servono immediatamente norme e regole certe sulla riapertura. «In questa stranissima fase 2 la montagna, con i suoi spazi aperti e i minori rischi di affollamento, pare avere anche alcune carte interessanti da giocarsi; guai a lasciarsele sfuggire».

