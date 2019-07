Servono quattro milioni per mettere in sicurezza anche il torrente But

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOUDINE Sono quattordici dalle Alpi al mare - per un importo complessivo pari a 22 milioni gli interventi legati alla direzione Ambiente ed illustrati ieri in audizione dall'assessore Fabio Scoccimarro. Sono distribuiti tra servizio geologico (interventi di consolidamento e mitigazione del rischio) e servizio difesa del suolo. Quello più imponente sotto il profilo finanziario - per un importo di 4 milioni - riguarda il torrente But ed è stato suddiviso in due lotti, con 11 Comuni coinvolti. In tutti gli interventi i lavori andranno...