Aumentare la capacità di effettuare tamponi per rispondere al meglio alle esigenze della fase due. È quanto chiede il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni. «Pur avendo eseguito più tamponi pro capite rispetto ad altre regioni, il Fvg sta affrontando l'emergenza Coronavirus al di sotto delle sue potenzialità e con evidenti disparità territoriali. Bisogna aumentare ulteriormente la capacità di risposta e renderla più adeguata alle necessità di tutte le realtà provinciali. Nel mese di aprile sono stati effettuati 53mila tamponi, in media 1.768 ogni giorno, ben al di sotto dei 3mila che l'assessore Riccardi, il 9 aprile in terza commissione, ha dichiarato che il nostro sistema è in grado di processare quotidianamente. Al 30 aprile, erano stati eseguiti complessivamente 71.405 test, di cui 35.688 (50%) in provincia di Udine, 17.754 (24.9%) a Trieste, 7.400 (10,4%) a Gorizia e soli 10.563 (14,8%) a Pordenone, ove risiede il 25,7% della popolazione». Secondo Conficoni «oltre ad aumentare e rendere più omogeneo il numero dei tamponi, è importante agire in modo coordinato, evitando di proporre informazioni incoerenti che alimentano confusione: mentre l'Asfo comunicava che non servono due test per l'accesso a reparti Covid free perché il loro esito è valido al 99 per cento, il presidente Fedriga sosteneva in diretta televisiva l'opportunità di ripetere i tamponi la cui affidabilità è del 70 per cento. Queste discrepanze conclude vanno evitate perché alimentano i dubbi tra i cittadini che non sanno a chi credere».

