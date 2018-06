«Servono più controlli ora abbiamo paura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CITTÀPADOVA «Voglio sicurezza. Per il mio locale, per i miei clienti. Andrò in questura a chiedere maggiori controlli. Voglio tranquillità. Questo è uno dei locali storici della città, aperto da sessant'anni: io ci sono da più di 40, lavoro onestamente e voglio continuare a farlo con serenità. Perchè ora, quando la sera chiudo, ho paura».RICHIESTEA parlare è Rosa Buono, la titolare del bar di via Altinate dove, mercoledì pomeriggio, un tunisino è stato accoltellato da due stranieri poi fuggiti. «Ho prestato soccorso al giovane...