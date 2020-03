LE REAZIONI

VENEZIA La protesta del carcere ha portato alle reazioni da parte delle associazioni che lavorano all'interno e al sindacato della polizia penitenziaria. Entrambi fanno presente il noto problema del sovraffollamento, aggravato dall'emergenza coronavirus, come spiegano le associazioni Il granello di Senape e Fondamenta delle convertite. «Lo scatenarsi della protesta è derivato anche dal sovraffollamento: la promiscuità genera esasperazione e disperazione esagerata. Chiaramente disapproviamo questi atti inconsulti, perché qui c'è sempre stato un confronto propositivo con le rappresentanze dei detenuti e non condividiamo alcuna azione violenta - ha spiegato Paolo Sprocati, presidente della associazione Fondamenta delle Convertite - C'è esasperazione rispetto alla quale è difficile esprimere giudizi. È chiaro che ci sono situazioni drammatiche, ma riteniamo si possano avere confronti su possibili misure da prendersi per alleviare la situazione».

PENITENZIARI ABBANDONATI

Una critica è espressa verso i vertici ministeriali: «In questi ultimi periodi il mondo della detenzione è stato molto lasciato a sé stesso. Ancor prima del coronavirus si erano registrate tensioni e mancati interventi, a Venezia c'è carenza di personale e la mobilità dei comandanti rende difficile la gestione. Spesso abbiamo interlocutori che si fermano per brevi periodi, oltre ad aver la gestione di strutture diverse a centinaia di chilometri. Sulla direzione sono scaricati oneri pesanti. Auspichiamo una maggiore attenzione». Tesi sostenuta anche dalla deputata veneziana di Italia Viva, Sara Moretto: «Dobbiamo purtroppo registrare l'assoluto silenzio del capo del Dap e prendere atto che si sarebbero potute prendere misure a tempo debito, ad esempio l'introduzione delle visite via Skype».

L'appoggio delle associazioni è evidente, nel suggerire la «concessione dei domiciliari ai semiliberi, anticipazioni per i fine pena, misure alternative, aiuto immediato per le cooperative che operano in carcere e vedono bloccata ogni attività con conseguenze drammatiche come una chiusura permanente».

Dalla segreteria provinciale dell'Uspp, il sindacato della polizia penitenziaria, fanno sapere che: «La protesta sì è placata, ci sono ingenti danni alla struttura. Un plauso alla polizia penitenziaria che è riuscita a sedare la rivolta all'interno dell'istituto mettendo in sicurezza i cittadini. Speriamo che la politica si decida a costruire un nuovo carcere in terraferma più sicuro e lontano dal centro della città».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA