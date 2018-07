Servono opere complementari, ma mancano 20 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE RICHIESTEVILLORBA Oltre 20 milioni di euro. È il conto complessivo delle opere complementari alla Pedemontana, tra bretelle, nuovi collegamenti stradali e rotatorie richieste da Spresiano, Villorba, Povegliano e Ponzano per salvare i centri abitati dalle ondate di traffico della superstrada. I soldi ad oggi non ci sono. E per questo i quattro comuni a nord di Treviso stanno cercando di battere cassa in Regione. Al momento senza successo. Spresiano e Villorba puntano in particolare al potenziamento di via Vittorio Veneto, la strada del...