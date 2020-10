Servono altri infermieri per la seconda ondata di Coronavirus. «Nell'ambito delle azioni per fronteggiare l'emergenza - spiega l'azienda sanitaria - l'Ulss Dolomiti ricorda che è aperto un bando per la formazione di elenchi di infermieri disponibili ad assumere incarichi di natura libero professionale. I requisiti richiesti sono la laurea infermieristica e l'iscrizione all'abo». Per gli infermieri in pensione, grazie alla collaborazione con l'Ordine, è prevista una procedura semplificata per l'iscrizione all'albo. L'esercizio di una professione sanitaria, oltre al possesso del titolo di studio e del superamento dell'esame di Stato, prevede l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale, requisito necessario e previsto dalla norma, a garanzia dei Cittadini. Già a marzo 2020 il Governo aveva predisposto la possibilità di attuare procedure di snellimento amministrativo e burocratico per i sanitari in pensione, che volessero rimettersi a disposizione delle Aziende Sanitarie.

Stante il perdurare dell'emergenza in essere e la sua recrudescenza, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Belluno mette a disposizione degli Infermieri pensionati, che volessero riprendere l'attività lavorativa in sostegno alla contingenza emergenziale, una semplice autocertificazione, scaricabile dal sito dell'Ordine (www.opibelluno.it).

