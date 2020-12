Si parte con una progettualità da oltre 10 miliardi per disegnare il Friuli Venezia Giulia del futuro con le risorse del Ricovery Fund. Cinque le direttrici, che hanno a che fare con la digitalizzazione, le infrastrutture, i sistemi produttivi a prova di sostenibilità, gli interventi per la neutralità climatica e a favore di un sistema integrato per la salute. Le priorità in ogni ambito sono però da decidere. È su questo snodo che si gioca l'importanza del «tavolo» di lavoro che il Consiglio regionale all'unanimità ha deciso di attivare per disegnare «la terza ripartenza» della regione, dopo la pandemia, attingendo alle risorse del Next Generation Ue, ovvero il piano di finanziamenti prospettato dall'Unione europea che per l'Italia prevede complessivamente 209 miliardi, una decina dei quali già prenotati dal Friuli Venezia Giulia. Quanti ne arriveranno è ancora presto per dirlo, ma su come spenderli occorre avere al più presto idee chiare. Perciò il presidente del Consiglio Pier Mauro Zanin (in foto) ha deciso di «convocare subito dopo le festività e probabilmente entro entro il la metà di gennaio» la prima riunione di insediamento del consesso che sarà costituito dai consiglieri e ovviamente poi dalle parti sociali.

