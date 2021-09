Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FIM-FIOM-UILMBELLUNO «Riteniamo positiva la confluenza di intenti del Ministero e del Commissario straordinario verso la richiesta di fondi ex art. 37 in favore di Acc». Questa la posizione di una nota congiunta di delle segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm rilasciata ieri al termine della trattativa al Mise interrotta dopo le proteste per l'esiguità del prestito ventilato dal ministero.LA NOTA«Tuttavia - proseguono i sindacati -,...