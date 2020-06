JESOLO «Nel lungo weekend appena trascorso le spiagge erano piene di turisti ma senza servizio di salvataggio». La segnalazione arriva dal direttivo dell'Associazione assistenti bagnanti, il sodalizio che rappresenta i bagnini di salvataggio di tutta la costa veneta. Nel mirino è finita l'attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti sulla costa, avvenuto a macchia di leopardo. «Se a Caorle il servizio è a pieno regime dicono i responsabili dell'associazione a Jesolo è stato attivato solo su sei torrette e con un solo bagnino anziché due come avviene solitamente. A Cavallino-Treporti, il servizio è garantito solo nei giorni festivi e prefestivi fino al prossimo 20 giugno, mentre delle carenze ci sono state segnate anche a Eraclea mare. Siamo di fronte a stabilimenti che affittano lettini e ombrelloni ma che non garantiscono il salvataggio, che dovrebbe essere una priorità. Si parla tanto di sicurezza, ma quella in mare dovrebbe essere sempre un aspetto principale. Ci auguriamo di andare a regime quanto prima». Nel caso di Jesolo il sindaco Valerio Zoggia assicura che il servizio di salvataggio scatterà dal 6 giugno, come da ordinanza della Guardia costiera. «Nelle zone in cui non è attualmente previsto spiega è issata la bandiera rossa che vieta la balneazione e ci sono dei cartelli informativi. Non è la prima volta che accade anche in passato si sono registrate queste situazioni: per il prossimo weekend tutto sarà a regime». A Cavallino-Treporti, invece, bisognerà attendere il 20 giugno. «E' il compromesso che dobbiamo accettare dice la sindaca Roberta Nesto per un avvio di stagione difficile. I consorzi oggi sono aperti come stabilimenti balneari ad uso elioterapico. Dal 20 giugno è previsto un aumento delle prenotazioni e tutto andrà a regime». (g.bab.)

