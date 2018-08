Servizio civile, pronto il bando per reclutare 84 volontari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVO BANDOVENEZIA Assistenza, cultura, educazione, promozione culturale e protezione civile. Sono queste le aree, suddivise in sedici progetti, a cui saranno destinati gli 84 volontari che il Comune sta cercando per il servizio civile 2018-19.È stato infatti aperto il nuovo bando destinato a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, tra i 18 e i 29 anni non compiuti. Per essere selezionati è fondamentale che le domande giungano al Comune entro le 23.59 (alle 18 per la consegna a mano) del 28 settembre. E per esser ammessi alla...