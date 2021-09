Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERVIZI SANITARIJESOLO (f.cib.) Riapre l'ambulatorio chirurgico. E', in qualche modo, un altro segno della fine della pandemia, comunque di un ritorno alla quasi normalità. Rafforzato dal fatto che si tratta della struttura ospedaliera simbolo della lotta al Covid-19, essendone diventato, per due volte, Covid-Hospital, al servizio di tutto il territorio del Veneto Orientale. In questi giorni è stato riaperto l'ambulatorio chirurgico posto...