SERVIZI PUBBLICI

VENEZIA Poste Italiane ritorna alla normalità. O quasi. Nonostante la terza ondata alle porte, solo 14 (il 10%) delle 127 sedi del Veneziano mantengono orari da Covid. E per chi lamenta code all'aperto in attesa dello sportello la risposta è chiara. «I clienti non sono e non aspettano più di prima - chiarisce la direttrice provinciale, Cecilia Bianchi - è che adesso sono visibili, le file fuori tradiscono semplicemente il fatto che al tempo della pandemia non possono sostare all'interno». In effetti le lunghe file indiane ci sono state, soprattutto durante il periodo natalizio, ma non si è tenuto conto della stagione e della nuova modalità di fare i regali. «Da Natale a fine gennaio abbiamo sempre avuto il picco - spiega Bianchi - e quest'anno si è aggiunto l'incremento dei pacchi, per via della novità di fare i regali a distanza, spedendoli grazie ai nostri servizi». La direttrice comprende bene che attendere al freddo possa aver provocato qualche disagio, ma precisa anche come gli strumenti per eluderlo esistano, e siano stati adeguatamente pubblicizzati. «Per soddisfare le esigenze abbiamo predisposto la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello, che permette di evitare la coda, un'opzione non sfruttata abbastanza». La prenotazione è possibile in 50 uffici del territorio (il 40% del totale), mentre per l'identità digitale (Spid) sono tutti disponibili. La procedura per fissare l'appuntamento avviene accedendo al sito web istituzionale, oppure scaricando l'App dedicata, o ancora tramite WhatsApp al numero 3715003715. «Ricordo che noi non possiamo e non vogliamo mandare via le persone - prosegue Bianchi - dobbiamo accogliere tutti, e così abbiamo fatto e stiamo facendo, al passo coi cambiamenti, offrendo tutti i canali della modernità». Tuttavia l'azienda richiama l'attenzione sulle reali opportunità di recarsi alle Poste di persona, perché farsi un'ora di coda magari per un francobollo o un bollettino, diciamo, procrastinabile, non è di certo una buona idea. «Invitiamo i clienti a rivolgersi fisicamente agli uffici esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili». Gli strumenti alternativi infatti non mancano. In tutta la provincia sono presenti 97 sportelli automatici Postamat che consentono, per esempio, di ritirare contante, pagare bollette, abilitare carte. Non solo. Per contrastare il diffondersi del contagio è stato avviato un programma di screening con tamponi rapidi che coinvolge, su base volontaria, circa 700 dipendenti del Veneziano. Inoltre, sono attivi agli ingressi 125 termoscanner, e nei 40 uffici sprovvisti di vetro antiproiettile sono installate le barriere in plexiglass. Per le pensioni è stato anche riorganizzato il sistema di pagamento, evitando assembramenti, e i più fragili possono farsi recapitare il denaro a casa dai Carabinieri. «E poi abbiamo creato il Codice Postepay - racconta la direttrice - con il quale, non solo nei nostri uffici, ma in qualunque negozio è possibile effettuare la transazione senza toccare nulla, nessun contatto, basta esibire questo codice per pagare in modo Covid free. Insomma - aggiunge - siamo in prima linea, fin dalla prima fase, anzi, fin dal primo caso a Vo', senza mai aver chiuso le porte anche in zona rossa, garantendo i servizi nel rispetto delle indicazioni per la salute, e di questo sono orgogliosa». In tema vaccini l'azienda ricorda di essere impegnata nella consegna del prodotto in tutta Italia, e di aver chiesto con il condirettore generale, Giuseppe Lasco, l'accesso prioritario alla campagna per i propri dipendenti a contatto con il pubblico. «In questo periodo in cui siamo tutti distanti il ruolo del nostro personale è decisivo - conclude la direttrice Bianchi - non solo in quanto stanno gestendo la formazione digitale dei clienti, ma perché si fanno carico degli stati d'animo, portando a persone che talvolta conoscono da vent'anni un messaggio di normalità e vicinanza umana».

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

