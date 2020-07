SERVIZI PUBBLICI

VENEZIA Per soddisfare la domanda di mobilità attuale sono sufficienti i mezzi Actv, ora che la capienza è quella per la quale sono omologati dal cantiere di costruzione? Domenica scorsa è stato organizzato un flash mob alle Fondamente Nove per attirare l'attenzione soprattutto sul problema dei trasporti acquei.

L'ordinanza regionale è corsa ai ripari con il ritorno alla possibilità di imbarcare la totalità dei passeggeri - a patto che tutti indossino la mascherina - per evitare il pericolo di assembramenti che rischiava di essere un male peggiore al sovraffollamento dei mezzi, sia bus che vaporetti. Provvedimento in vigore dalla settimana scorsa.

Ora iniziano a vedersi i primi turisti con le valigie, gli uffici pubblici e privati sono stati riaperti e quindi le persone si spostano di più. Ma soprattutto c'è la spiaggia. Al Lido non si sono mai viste così tante persone e tante biciclette come in questa stagione. E ciononostante l'orario di navigazione è quello invernale, anche se è luglio.

«A noi interessa non lasciare persone a terra - assicura l'azienda - e questo non succede più. Siamo intervenuti a rinforzare le linee balneari il sabato e la domenica, nell'infrasettimanale non ne rileviamo la necessità. Una cosa è certa: non si può più contare sul mezzo diretto. E quindi molti si lamentano per la necessità di interscambio: da Murano è inevitabile, alla Giudecca ci sono molte possibilità di fare il tragitto a pezzi».

E poi c'è il tema della sicurezza. È di ieri la lettera che il segretario Sgb Giampietro Antonini ha indirizzato al presidente del Consiglio Conte, rilevando come ci sia un buco normativo sulle indicazioni della cadenza con cui i mezzi devono essere sanificati, a maggior ragione quando si parla di filtri dell'aria condizionata. Actv sostiene di far ben di più di quanto indicato dalle direttive regionali, con una pulizia giornaliera con prodotti appositi e una sanificazione ogni due giorni con i macchinari che spruzzano il disinfettante.

Ma l'elenco delle doglianze di Sgb è preciso e soprattutto chiede che ci sia un registro delle sanificazioni certificate e visibile dai passeggeri. Da quanto il sindacato ha appurato, infatti, la ditta di pulizia incaricata, la Dussman, indicherebbe ad esempio sui bus l'avvenuta sanificazione con dei tagliandini con la dicitura bonifica generale. E ad esempio sul bus numero 68, il 25 giugno il tagliando risaliva al 31 dicembre dell'anno scorso, il numero 64 al 2 gennaio, il 33 al 15 gennaio. Il giorno successivo si trovava il tagliandino del 14 gennaio sul bus 271, il 27 giugno venivano setacciati altri tre pulman (271, 281, 409) sanificati tra il 14 gennaio e il 13 febbraio. E così via. Il 30 giugno tagliandino sul bus numero 3 addirittura del 16 dicembre.

Insomma, una bonifica generale non proprio intensiva.

Raffaella Vittadello

