SERVIZI PER L'INFANZIA

VENEZIA I bambini, ormai lo sanno tutti, hanno un immenso bisogno di giocare in compagnia e di socializzare, dopo tre mesi di quasi reclusione domiciliare. Anche per questo, la risposta in termini di adesioni ai centri estivi è stata molto importante. E importante è anche la risposta che chi gestisce queste attività si appresta a dare dopo le iniziali titubanze dovute alle prescrizioni di legge per evitare il rischio di contagio.

Per quanto riguarda i servizi gestiti direttamente dal Comune, i centri estivi presso i Nidi hanno registrato 350 adesioni a partire da luglio. Per le scuole dell'infanzia (la fascia 3-6 anni) i centri estivi effettuati in appalto a cooperative o società sportive presso le sedi scolastiche comunali sono per il momento 12, più il centro Morosini agli Alberoni che ha aperto proprio ieri.

TANTE RICHIESTE

«In più - spiega con orgoglio l'assessore all'Istruzione, Paolo Romor - abbiamo messo a disposizione altre due sedi che devono ancora essere assegnate. Quindi, per chi ha un progetto interessante c'è posto, visto che tutte le nostre sedi le cediamo gratuitamente».

Un grande risultato è arrivato anche da chi organizza da sè le attività da centri estivi: associazioni, cooperative o parrocchie. Fino a pochi giorni fa, in pochi avevano annunciato che avrebbero fatto qualche servizio. Gli altri avevano passato la mano, per paura degli adempimenti anche in termini di costi.

«Come Comune - continua Romor - abbiamo avanzato l'idea di aiutare tutti coloro che vogliono fare attività per i bambini trovando un po' di soldi a bilancio e abbiamo avuto una risposta eccezionale in pochi giorni: ben 60 moduli con le dichiarazioni di di possesso dei requisiti e il progetto per il contenimento del rischio da Covid 19. Tutte realtà che inseriremo al più presto nel portale del Comune».

PRIME APERTURE

Proprio ieri, Romor è stato presente all'apertura del Centro Morosini.

«Sono andato al Lido - racconta - e devo dire che è una struttura molto bella e interessante: ha la spiaggia, ampio verde attrezzato, campi sportivi. Una bellissima struttura e un interessante servizio gratuito di trasporto dedicato. Si arriva con la barca direttamente al pontiletto del Centro dopo aver fatto un paio di fermate a Venezia. E per chi arriva dalla terraferma c'è un comodo pulmino che porta alla barca».

Oltre al Morosini è partita ieri anche la realtà all'interno della primaria Montalcini di Trivignano, gestita dalla Polisportiva Arcobaleno.

Anche una persona apparentemente mite come Romor, inizia a sbottare quando parla dell'ultimo decreto del presidente del Consiglio.

«È davvero incomprensibile - attacca - la logica che ha portato a vietare la riapertura dei nidi o delle scuole dell'infanzia, mentre la stessa norma consente ai bambini di frequentare i centri estivi, consente a 22 adulti di giocare a pallone a livello professionistico e addirittura, forse, di riaprire le discoteche. Chiunque in spiaggia ha visto - conclude - che i bambini giocano come al solito. Non riaprire nidi e asili è davvero assurdo. Peccato, noi eravamo pronti a farlo».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA