SERVIZI

MESTRE Il 2019 è stato una passeggiata, portando a casa risultati ancora migliori dell'anno precedente. Numeri che in un'azienda privata farebbero stappare casse di bottiglie di champagne, se non fossero messi in ombra dal macigno che pesa sul 2020. Già, perché la vera incognita sui conti di Veritas - approvati ieri mattina dall'assemblea dei sindaci-soci dei 44 Comuni veneziani e dai sette della provincia di Treviso serviti dall'azienda - resta ancora l'anno maledetto del coronavirus. Nel quale, oltre al calo della richiesta idrica e alla diminuzione della produzione di rifiuti (con quelle economie di scala che rischiano di saltare), si teme soprattutto l'esplosione delle morosità. Bollette non pagate perché privati e attività sono al verde.

VOTATO ALL'UNANIMITÁ

Nell'auditorium della Città metropolitana in via Forte Marghera, il bilancio 2019 è passato all'unanimità, grazie ad un fatturato totale di 368,9 milioni di euro ed un Ebitda (il margine operativo lordo, uno degli indicatori più importanti della redditività aziendale) di 56,3 milioni di euro, pari al 15,28%, in crescita sul 2018. «Da notare - precisano da Veritas - che nel 2019 le tariffe pubbliche ambientali erano rimaste stabili, mentre erano in calo del 2% quelle del servizio idrico integrato, le più basse del Veneto e d'Italia». «Trombe d'aria, siccità, alluvioni, acque alte eccezionali, mareggiate - ha detto presidente di Veritas, Vladimiro Agostini - non hanno mai fiaccato gli operatori di Veritas. Il personale ha garantito in ogni circostanza i servizi ambientali, idrico integrato e cimiteriali e per questo va a loro il mio ringraziamento e quello di tutti i soci e amministratori». Personale che, hanno sottolineato Agostini e l'assessore alle società partecipate Michele Zuin, «non s' è mai fermato nemmeno durante l'emergenza Covid-19», anche se nel corso di quest'anno si vedranno gli effetti economici che dureranno ancora per mesi. «È chiaro che quello del 2020 non sarà questo bilancio, ma tutta un'altra cosa» dicevano ieri da Veritas. Si tocca già con mano il drastico calo dei consumi idrici con il crollo del turismo, gli alberghi e i campeggi chiusi, come la contrazione della produzione di rifiuti. Ma se questo in Veritas viene messo sul piatto come un rischio di impresa, a far tremare i polsi di chi deve far quadrare i conti sono già i mancati introiti dalle bollette, fatture che erano ovviamente già inserite nel bilancio previsionale 2020 ma che, se non verranno pagate, possono generare buchi di bilancio.

CSS DA BRUCIARE

Veritas, intanto, ricorda che dal 2007 (anno della costituzione della società) le gestioni positive che si sono succedute hanno portato a una crescita di valore complessiva di 72,5 milioni, al netto degli aumenti di capitale operati dai soci, e che nel 2019 il saldo occupazionale (2.800 dipendenti al 31 dicembre) è risultato positivo di oltre 100 unità, confermando anche i 41,4 milioni di euro di investimenti programmati. «L'unica voce negativa, perché in rilevante crescita, è relativa al costo degli smaltimenti dei rifiuti - riprendono da Veritas -. Si sono ridotti i ricavi dalla vendita di materiali riciclabili come carta, metalli, plastiche, ma soprattutto, dopo un calo progressivo che andava avanti da un paio d'anni, la centrale Enel di Fusina non accetta più il Css, il Combustibile solido secondario che veniva bruciato assieme al carbone». E così il Css, che rappresenta il 15% dei rifiuti totali, deve essere smaltito a pagamento in impianti di altre regioni, «se non addirittura all'estero». E qui l'azienda torna alla carica sul contestato progetto dei nuovi impianti a Fusina: «È l'unica soluzione che migliora la qualità ambientale e consente di contenere i costi, e che ha già avuto il positivo e unanime voto della Commissione regionale per la Valutazione di impatto ambientale».

Fulvio Fenzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA