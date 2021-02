BAR CHIUSI

VENEZIA Tornano le segnalazioni da parte di pendolari sulla chiusura dei servizi igienici alle 18.

Con i bagni chiusi, infatti, i visitatori che nello scorso fine settimana si sono recati a Venezia non sapevano come fare dopo l'ora X. Complice il fatto che i bar e gli esercizi pubblici devono rispettare la chiusura stabilita dal Dpcm delle 18, diventa così complesso trovare uno spazio dove espletare le proprie necessità in caso di bisogno. Attualmente Veritas ha predisposto l'apertura di tre dei quindici locali adibiti a bagno. Si tratta di piazzale Roma (8.30-18), Rialto Novo (8-14, legato al mercato) e San Marco (8-18).

Nel periodo di Carnevale la partecipata del Comune ha scelto di aprire anche San Bortolo e San Filippo e Giacomo, con un numero di ingressi molto basso che non ne consente il funzionamento. Basti pensare che, fa sapere l'azienda, a San Marco non si è andati oltre i cinquanta accessi, mentre a piazzale Roma si è arrivati a duecento. Un problema a cui è difficile porre rimedio, dato che per l'apertura dei servizi igienici generalmente non sono previsti contributi e il servizio si dovrebbe sostenere autonomamente attraverso il prezzo del biglietto d'accesso, sempre stabilito dal Comune.

T.Bor.

