«Va bene che la persona era asintomatica. Però va anche detto che non siamo mai stati forniti dei dispositivi di sicurezza adeguati per proteggerci come si deve. Così è bastato che arrivasse un paziente considerato insospettabile, ma infetto, per metterci tutti ko». Tra alcuni dei sanitari contagiati, ma non solo, arrivano commenti su quanto successo in settimana al Policlinico San Marco. «I colleghi potevano indossare solo la mascherina chirurgica che in questi casi non difende. È chiaro che se il paziente è asintomatico viene gestito senza alcuna accortezza, ma se poi ci si accorge che invece è malato, allora è bastato poco per fare una strage di contagi». A sentire il personale il trasferimento a Dolo non sarebbe stato immediato. «Gli altri pazienti del piano per cui poteva esserci un dubbio inizialmente sono stati portati al secondo piano e forse anche questa è stata una mossa un po' avventata perché la positività è emersa lì e si è corso il rischio di infettare qualcun altro. Questa vicenda deve insegnare che le misure di precauzione devono essere massime a prescindere. Il criterio non può essere solo la sintomaticità o meno rispetto ai sintomi del virus. In ogni caso, quando arriva un nuovo ricovero bisogna essere protetti a dovere». (a.spe.)

